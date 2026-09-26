जोधपुर में IAF की ऐतिहासिक 'तरंग शक्ति': 8 देशों के F-35 और तेजस ने करेंगे अभ्यास
भारतीय वायुसेना जोधपुर में अपना अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास 'तरंग शक्ति' शुरू करने जा रही है। इस अभ्यास में 8 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा लेंगी। इनमें F-35 जैसे लड़ाकू विमान और भारत में बने तेजस जेट समेत 80 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। करीब 1,500 सैन्यकर्मी भी इस बड़े अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। IAF के लिए यह एक अहम मौका है, जो आसमान में वैश्विक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
अभ्यास का लक्ष्य भारत-फ्रांसीसी सैन्य तालमेल बढ़ाना
'तरंग शक्ति' का मुख्य मकसद वास्तविक युद्ध जैसे हालात में अभ्यास करना है। इसमें हवा में ईंधन भरना और जटिल युद्धाभ्यास करना शामिल है, ताकि अलग-अलग देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर हो सके। फ्रांस के राजदूत थिएरी माथू ने बताया कि 'तरंग शक्ति' जैसे अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच परिचालन समन्वय और सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। IAF के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने भी कहा कि इन अभियानों से सभी देश मिलकर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं और विश्वभर में मजबूत रक्षा संबंध स्थापित होते हैं।