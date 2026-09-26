जोधपुर में IAF की ऐतिहासिक 'तरंग शक्ति': 8 देशों के F-35 और तेजस ने करेंगे अभ्यास

'तरंग शक्ति' का मुख्य मकसद वास्तविक युद्ध जैसे हालात में अभ्यास करना है। इसमें हवा में ईंधन भरना और जटिल युद्धाभ्यास करना शामिल है, ताकि अलग-अलग देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर हो सके। फ्रांस के राजदूत थिएरी माथू ने बताया कि 'तरंग शक्ति' जैसे अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच परिचालन समन्वय और सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। IAF के उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने भी कहा कि इन अभियानों से सभी देश मिलकर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं और विश्वभर में मजबूत रक्षा संबंध स्थापित होते हैं।