वायुसेना को 114 राफेल, हर साल 40 विमानों की दरकार; एयर चीफ मार्शल ने बताई योजना

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि देश में बनी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। खासकर भविष्य की जरूरतों के लिए अपने खुद के जेट इंजन बनाना खास तौर पर अहम है। उन्होंने यह भी बताया कि अब हवाई ऑपरेशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक बहुत जरूरी हो गई है।

ड्रोन भी अब उनकी मुख्य इकाई का हिस्सा बन चुके हैं, वे सिर्फ सहायक उपकरण नहीं रहे। सिंह ने इस दौरान फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कैप्टन मच्छार ने जबरदस्त शारीरिक और मानसिक दृढ़ संकल्प दिखाया।