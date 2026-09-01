भारतीय वायुसेना का अगला कदम: 80 किलोमीटर रेंज वाले 'स्मार्ट' ड्रोन से लैस होंगे हेलिकॉप्टर
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भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने में लगी है। इसके लिए वह ऐसे हेलिकॉप्टर-लॉन्च ड्रोन ढूंढ रही है, जो कम से कम 500 ग्राम का वॉरहेड लेकर 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जा सकें। इन ड्रोनों के आने से मिशनों को अंजाम देना ज्यादा लचीला हो जाएगा और साथ ही इसमें शामिल जोखिम भी कम होगा।
IAF ऐसे हेलिकॉप्टर गोला-बारूद की तलाश
IAF अपने हेलिकॉप्टरों के लिए नॉन-लाइन-ऑफ-साइट गाइडेड गोला-बारूद की तलाश में है। इसकी मदद से IAF मज़बूत बख्तरबंद गाड़ियों और हल्के लक्ष्यों, दोनों पर निशाना साधना चाहती है। इसके साथ ही, वायुसेना ऐसे गाइडेड हथियार भी खोज रही है जो दूर से ही काम कर सकें और उसके मौजूदा हेलिकॉप्टरों में आसानी से फिट हो जाएं। इस कदम से भारत भी दुनिया भर में हो रहे नए आविष्कारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा।