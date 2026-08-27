कर्नाटक में 'लाइफस्टाइल महामारी': 10 साल में 27 गुना बढ़ा हाइपरटेंशन

इन सब के पीछे की वजह है ज्यादा स्क्रीन टाइम, अनहेल्दी खाना, कम शारीरिक गतिविधि और काम के साथ-साथ सामाजिक दबाव से बढ़ता तनाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार और स्वास्थ्य संगठनों से इन बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं।

उनका मानना है कि अगर शुरुआती पहचान हो जाए, लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, अच्छा खान-पान अपनाएं और तनाव को सही ढंग से संभालें, तो भविष्य में होने वाली बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।