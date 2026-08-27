कर्नाटक में 'लाइफस्टाइल महामारी': 10 साल में 27 गुना बढ़ा हाइपरटेंशन
कर्नाटक में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। महज 10 सालों में हाइपरटेंशन के मरीज 27 गुना बढ़ गए हैं, वहीं डायबिटीज के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।
जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य के इन बड़े बदलावों में, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां अब काफी आम हो गई हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों के लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है।
स्वास्थ्य पेशेवरों ने रोकथाम और शुरुआती पहचान पर जोर दिया
इन सब के पीछे की वजह है ज्यादा स्क्रीन टाइम, अनहेल्दी खाना, कम शारीरिक गतिविधि और काम के साथ-साथ सामाजिक दबाव से बढ़ता तनाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सरकार और स्वास्थ्य संगठनों से इन बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं।
उनका मानना है कि अगर शुरुआती पहचान हो जाए, लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, अच्छा खान-पान अपनाएं और तनाव को सही ढंग से संभालें, तो भविष्य में होने वाली बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।