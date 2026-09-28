हैदराबाद: झगड़े ने ली जान, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार कर किया सरेंडर

हैदराबाद के भाग्लिनम्पल्ली इलाके में 25 साल के नरेंद्र ने रविवार को अपनी 26 साल की पत्नी तेजा श्री की हत्या के आरोप में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

बताया जा रहा है कि घर पर हुई तीखी बहस के बाद उसने यह कदम उठाया था।

पुलिस के मुताबिक, दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में शुरू से ही तनाव था। पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।