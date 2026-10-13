हैदराबाद: पति ने 30 साल की पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, फरार
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हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सोमवार को एक बहस के बाद अजमेरा (30) नाम की महिला की कथित तौर पर उसके पति मोहम्मद मुस्तफा ने चाकू मारकर हत्या कर दी।
यह दम्पति पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और इनके तीन बेटे हैं। इनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। इस हमले के बाद मुस्तफा मौके से फरार हो गया और अभी तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है।
पुलिस ने मामला दर्ज किया
पुलिस ने मामला दर्ज करके मुस्तफा की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर अजमेरा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब उनके बच्चों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जो इस पूरी वारदात के चश्मदीद हैं।
जांच अधिकारी उन तमाम पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिनकी वजह से यह घटना हुई। वे इस कथित हत्या के पीछे के मकसद को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं।