हैदराबाद: छठी मंजिल से कूदी महिला, साथ गिरा 6 माह का बच्चा सुरक्षित
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हैदराबाद के मियापुर में 37 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईशा साहू ने कथित तौर पर अपने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते समय उनका 6 महीने का बच्चा उनकी गोद से फिसल गया, लेकिन सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित बच गया और उसे केवल मामूली चोटें आईं। पुलिस को शक है कि यह घटना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से हुई हो सकती है।
पुलिस का कहना है, ईशा साहू को अनिद्रा की समस्या थी
पुलिस के मुताबिक, ईशा साहू कई महीनों से अनिद्रा (नींद न आना) और नींद से जुड़ी दूसरी समस्याओं से परेशान थीं। पुलिस उनके परिवार वालों से बातचीत कर रही है ताकि घटना के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके। इसके साथ ही, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस मामले में अफवाहें न फैलाएं और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें।