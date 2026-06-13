हैदराबाद: छठी मंजिल से कूदी महिला, साथ गिरा 6 माह का बच्चा सुरक्षित देश Jun 13, 2026

हैदराबाद के मियापुर में 37 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईशा साहू ने कथित तौर पर अपने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। नीचे गिरते समय उनका 6 महीने का बच्चा उनकी गोद से फिसल गया, लेकिन सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित बच गया और उसे केवल मामूली चोटें आईं। पुलिस को शक है कि यह घटना मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से हुई हो सकती है।