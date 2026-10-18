12 साल की बच्ची ने विमान में कहा 'बम', हैदराबाद में मचा हड़कंप

सुरक्षा टीमों ने पूरे विमान की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली।

बच्ची का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और न ही उसे अपनी बातों की गंभीरता का अंदाजा था। इसी वजह से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसके शिक्षकों ने उसे समझाकर शांत किया।