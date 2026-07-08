हैदराबाद में शराब विवाद के चलते कटे 2 पेड़, 50,000 का जुर्माना भी नहीं रोक पाया गुस्सा
हैदराबाद की RTC कॉलोनी में कई सालों से खड़े 2 पेड़ काट दिए गए। यह विवाद कई सालों से चला आ रहा था। दरअसल, इस झगड़े की शुरुआत पीपल के पेड़ के पास शराब पीने को लेकर हुई थी। यह बहस करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। धीरे-धीरे यह बहस इतनी बढ़ी कि बात आपराधिक मामलों तक जा पहुंची। और आखिरकार, दोनों पेड़ों को काट दिया गया।
वाटा फाउंडेशन ने 50,000 रुपये के जुर्माने को नाकाफी बताया
इन पेड़ों पर पहले भी कई बार खतरा मंडराया था, लेकिन हर बार वे बच गए थे। अधिकारियों ने भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका। अपराधियों ने मौके पर ही 50,000 रुपये का जुर्माना भर दिया। हालांकि, वाटा फाउंडेशन के उदय कृष्ण पेड्डिरेड्डी ने इस जुर्माने को बहुत मामूली बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामूली जुर्माने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मांग की कि और पेड़ लगाए जाएं और साथ ही ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि हैदराबाद में अक्सर छोटे-मोटे बहानों पर पेड़ काट दिए जाते हैं।