हैदराबाद में पति ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को बनाया बंधक, बेरहमी से की मारपीट

हैदराबाद पुलिस ने एक 18 साल की महिला के पति और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उसे कंचनबाग स्थित उनके घर में कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ लगातार मारपीट की। यह मामला तब सामने आया जब 23 अक्टूबर को घर के मालिक ने उसे अंदर बंद पाया और उसे वहां से बाहर निकलने में मदद की।