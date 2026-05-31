हैदराबाद पुलिस का 'ऑपरेशन ऑक्टोपस': 150 करोड़ के बैंक-क्रिप्टो-सिम फर्जीवाड़े का भंडाफोड़!

हैदराबाद पुलिस ने 150 करोड़ के फर्जी खाते पकड़े

यह कार्रवाई कई अलग-अलग चरणों में हुई। पहले चरण में, पुलिस ने 150 करोड़ रुपये से जुड़े 350 से ज्यादा 'म्यूल खातों' का पता लगाया। इस सिलसिले में 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है। बैंकों की लापरवाही सामने आने के बाद 52 और लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 10 बैंकों के 32 कर्मचारी थे। इसके अलावा, पुलिस ने लगभग 1,200 फर्जी सिम कार्डों की पहचान की और 66 लोगों को हिरासत में लिया। इन बड़े खुलासों के साथ ही, पुलिस ने 'C-MITRA' नाम की एक नई पहल भी शुरू की है। इसके जरिए धोखाधड़ी के शिकार लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि वे धोखाधड़ी को समय पर पहचान कर तुरंत कार्रवाई कर सकें। फिलहाल, इस मामले में जांच अभी भी जारी है और पुलिस इन नेटवर्क के हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है।