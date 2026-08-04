हैदराबाद में GHMC की बड़ी कार्रवाई; 25 टन मिलावटी मसाले जब्त, 3 गिरफ्तार

अब यह भी सामने आया है कि सिर्फ मसालों में ही नहीं, अदरक-लहसुन पेस्ट और मांस जैसे दूसरे खाद्य पदार्थों में भी मिलावट हो रही थी। यह कार्रवाई 140 दिन के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 246 टन (2.46 लाख किलो) संदिग्ध मिलावटी या दूषित खाद्य उत्पादों को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वे खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि ऐसे गलत तरीकों से लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।