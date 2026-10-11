हैदराबाद में मिला लापता 5 साल की बच्ची का शव, वॉचमैन पर गहराया शक

हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 10 अक्टूबर को अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से लापता हुई एक 5 साल की बच्ची रविवार तड़के क्लबहाउस के बेसमेंट में मृत पाई गई। बच्ची के परिवार ने गेटेड समुदाय की कोठियों में उसकी खूब तलाश की। इस दौरान उन्हें 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन भी आए, लेकिन दुख की बात है कि उनकी यह तलाश एक दुखद अंत पर खत्म हुई।