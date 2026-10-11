हैदराबाद में मिला लापता 5 साल की बच्ची का शव, वॉचमैन पर गहराया शक
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हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 10 अक्टूबर को अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से लापता हुई एक 5 साल की बच्ची रविवार तड़के क्लबहाउस के बेसमेंट में मृत पाई गई। बच्ची के परिवार ने गेटेड समुदाय की कोठियों में उसकी खूब तलाश की। इस दौरान उन्हें 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन भी आए, लेकिन दुख की बात है कि उनकी यह तलाश एक दुखद अंत पर खत्म हुई।
पुलिस लापता वॉचमैन की तलाश में जुटी
इस घटना के बाद से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का वॉचमैन लापता है और पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। उसे ढूंढने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। बोलारम पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया गया है। जांचकर्ता छोटी बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।