हैदराबाद के इंजीनियर की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 17 दिन पहले हुई थी शादी

हुसैन के पिता मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि उनके बेटे की शादी 28 अगस्त को टेक्सास में हुई थी। इसके बाद वे मैसाचुसेट्स अपने घर लौट आए।

उन्होंने कहा, "हुसैन ने आखिरी बार 14 सितंबर को अपने परिवार से बात की थी। लगभग 8 घंटे बाद हमें उनके रूममेट का फोन आया, जिसमें बताया गया कि हुसैन की नींद में ही मौत हो गई।"

अभी तक हुसैन की मौत की सही वजह अभी सामने नहीं आई है।