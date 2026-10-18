हैदराबाद में पुलिसकर्मी बन आए आरोपियों ने व्यापारी का किया अपहरण, 1.3 करोड़ की फिरौती ली; पुलिस ने ऐसे दबोचा

पुलिस ने इस मामले में चोरी हुए ज्यादातर पैसे, यानी 1.07 करोड़ रुपये, बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही कुछ सोना, 5 गाड़ियां और मोबाइल फोन भी मिले हैं। यह अपहरण एक रियल एस्टेट विवाद से जुड़ा हुआ है।

इस विवाद में ऐसे संदिग्ध शामिल हैं, जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया गया है, लेकिन कई और अभी भी फरार हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और बार-बार गाड़ियां भी बदलीं।