हैदराबाद में पुलिसकर्मी बन आए आरोपियों ने व्यापारी का किया अपहरण, 1.3 करोड़ की फिरौती ली; पुलिस ने ऐसे दबोचा
हैदराबाद के एक जौहरी के श्रीनिवास राव का अपहरण कर लिया गया। वे अपनी दुकान जा रहे थे, तभी खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले एक गिरोह ने उन्हें अगवा कर लिया।
शुरुआत में इस गिरोह ने 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। हालांकि, बाद में उन्होंने राव से 1.3 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। एक पुलिस ऑपरेशन चलाकर राव को सुरक्षित बचा लिया गया।
हैदराबाद पुलिस ने 1.07 करोड़ रुपये बरामद किए
पुलिस ने इस मामले में चोरी हुए ज्यादातर पैसे, यानी 1.07 करोड़ रुपये, बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही कुछ सोना, 5 गाड़ियां और मोबाइल फोन भी मिले हैं। यह अपहरण एक रियल एस्टेट विवाद से जुड़ा हुआ है।
इस विवाद में ऐसे संदिग्ध शामिल हैं, जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत भेज दिया गया है, लेकिन कई और अभी भी फरार हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और बार-बार गाड़ियां भी बदलीं।