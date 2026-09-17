हैदराबाद ने मारी बाजी, बेंगलुरु-चेन्नई को पछाड़ बना भारत का नया डाटा हब

इस तेजी के पीछे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज को लेकर सख्त होते नियमों की बढ़ती मांग है। पिछले 12 महीनों में गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ-साथ कई बड़े उद्योग समूहों और स्वतंत्र ऑपरेटरों ने भारत में 250 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है।

हैदराबाद को बड़े-बड़े और लगातार उपलब्ध भूखंड, भविष्य में बिजली की उपलब्धता और हाइपरस्केलर्स और AI कंपनियों से अच्छी मांग जैसी वजहों से खास पहचान मिल रही है। हालांकि, ट्रांसमिशन क्षमता की कमी जैसी कुछ दिक्कतें अब भी हैं, लेकिन नए हब के उभरने और सरकारी प्रोत्साहन मिलने से शहर के लिए बड़ी तरक्की की राह आसान दिख रही है।