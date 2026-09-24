हैदराबाद में बस और कारखाने में लगी भीषण आग, सभी सुरक्षित
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हैदराबाद के दमकलकर्मियों के लिए गुरुवार की सुबह काफी व्यस्त रही। उन्हें 2 अलग-अलग जगहों पर लगी आग को बुझाना पड़ा। इनमें एक आग यात्री बस में लगी थी, जबकि दूसरी प्लास्टिक बोतल बनाने वाली एक फैक्टरी में।
गनीमत यह रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित रहे।
आग की घटनाओं पर दमकल की कार्रवाई
पहली घटना सुबह 2:13 बजे करमनघाट हनुमान मंदिर के पास हुई। 38 यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई थी। एलबी नगर और मलकपेट से दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
कुछ ही घंटों बाद हयातनगर में एक प्लास्टिक बोतल बनाने वाली यूनिट में भी आग लग गई। आशंका है कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। इस घटना में भी किसी के घायल होने की खबर नहीं है।