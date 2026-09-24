हैदराबाद में बस और कारखाने में लगी भीषण आग, सभी सुरक्षित

पहली घटना सुबह 2:13 बजे करमनघाट हनुमान मंदिर के पास हुई। 38 यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई थी। एलबी नगर और मलकपेट से दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कुछ ही घंटों बाद हयातनगर में एक प्लास्टिक बोतल बनाने वाली यूनिट में भी आग लग गई। आशंका है कि यह आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। इस घटना में भी किसी के घायल होने की खबर नहीं है।