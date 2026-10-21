हैदराबाद में 5.84 करोड़ के सोने-विदेशी मुद्रा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार

एक खुफिया सूचना के आधार पर, DRI की टीम ने विजयवाड़ा के पास एक गाड़ी रोकी। तलाशी के दौरान उन्हें तस्करी के सोने की बिक्री से संबंधित विदेशी नकदी हाथ लगी।

इसके कुछ ही देर बाद, हैदराबाद जा रही एक बस में सवार तीन और संदिग्धों को पकड़ा गया। इन तीनों के शरीर से 3,147.1 ग्राम सोने के बिस्कुट बरामद हुए, साथ ही उनके पास से 60,000 अमेरिकी डॉलर और 21,500 यूरो नकद भी मिले।

फिलहाल, सभी पांचों आरोपी DRI की हिरासत में हैं और सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।