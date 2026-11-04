10 रुपये के झगड़े में महिला कंडक्टर को चलती बस से फेंका, मौत

प्रवलिका का परिवार इस मामले में न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। इसी बीच, सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने खम्मम इलाके के सभी बस डिपो बंद करने का आह्वान किया है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) के अधिकारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और प्रवलिका के परिवार को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है।