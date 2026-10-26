हैदराबाद में शराब जांच के दौरान बाइक सवार ने पुलिसकर्मी को काटा, अस्पताल में भर्ती

हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के दौरान बड़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक बाइक टैक्सी सवार अजीज ने कथित तौर पर ब्रीथलाइजर टेस्ट देने से मना कर दिया और फिर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को काट लिया। यह घटना 23 अक्टूबर को चांदरायगुट्टा चौराहे के पास हुई। बताया जा रहा है कि अजीज ने मौके से भागने की कोशिश की और इसी दौरान बात बिगड़ गई।