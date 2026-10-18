महाराष्ट्र: मंदिर जाते 9 साल के मासूम को तेंदुए ने घसीटा, घंटों बाद मिला गंभीर घायल

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में माता महाकाली मंदिर जाते समय हैदराबाद के नौ साल के एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। वह अपने पड़ोसी के साथ पैदल चल रहा था, तभी विसापुर टोल नाका के पास तेंदुए ने उसे पकड़ लिया और घसीटकर दूर ले गया।

कई घंटोँ की तलाश के बाद, बच्चा बुरी तरह घायल हालत में मिला और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।