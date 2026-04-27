कामारेड्डी में खूनी घरेलू कलह: पति की मौत के बाद पत्नी गिरफ्तार
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तेलंगाना के कामारेड्डी में लक्ष्मी नाम की एक महिला को पति कोडंडा शिवाजी की मौत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। शिवाजी की मौत घर पर हुए एक जोरदार झगड़े के दौरान हुई थी। यह जोड़ा अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक, उनके बीच रोजमर्रा के मुद्दों जैसे पैसों और खाने को लेकर अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते थे।
लक्ष्मी पर मचेते से पति पर हमला करने का आरोप
झगड़ा तब और बढ़ गया जब शिवाजी ने लक्ष्मी से मांसाहारी खाना न बनाने के बारे में सवाल किया। यह बहस इतनी बढ़ गई कि इसने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मी ने उन पर मचेते से हमला कर दिया। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह हमला अचानक गुस्से में किया गया था या पहले से सोची-समझी योजना थी। जांच पूरी होने तक लक्ष्मी अभी पुलिस की हिरासत में ही है।