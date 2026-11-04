तमिलनाडु में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, सैकड़ों हिरासत में लिए गए
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तमिलनाडु के कांचीपुरम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारी समूह ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को वोट देने से रोका है।
इस विरोध मार्च में 350 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यह मार्च शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही इसमें तनाव बढ़ गया।
ट्रेन की पटरियां रोकने की कोशिश के कारण हुई झड़प
जब प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरियां रोकने की कोशिश की, तब स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
यह घटना DMK पार्टी की हालिया मांग के बाद हुई है। DMK ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और चुनावों में फिर से पेपर बैलेट का इस्तेमाल शुरू करने की बात कही थी।