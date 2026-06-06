न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के योग गुरु का जलवा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मिलेगी नई पहचान

नागेंद्र मोंटिचेलो में वेलनेस रिट्रीट का नेतृत्व करेंगे

टाइम्स स्क्वायर के आयोजन से पहले, नागेंद्र 12 से 14 जून तक न्यूयॉर्क के मोंटिचेलो में एक वेलनेस रिट्रीट की शुरुआत करेंगे। इस रिट्रीट में योग सत्र, मेडिटेशन के साथ-साथ तनाव, स्वस्थ बुढ़ापे और वेलनेस से जुड़े विषयों पर चर्चाएं होंगी। इस साल का थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' रखा गया है, जिसका मुख्य जोर उम्र बढ़ने के साथ शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने पर होगा।