मुंबई पुलिस ने NEET प्रदर्शन से पहले छात्रों को FIR की चेतावनी दी (फाइल तस्वीर)

NEET प्रदर्शन: मुंबई पुलिस ने घर-घर जाकर दी FIR की चेतावनी, प्रदर्शनकारियों से लाइव लोकेशन मांगी

लेखन आबिद खान 01:41 pm Jul 23, 202601:41 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की आंच मुंबई तक पहुंच चुकी है। यहां बीते दिन युवाओं ने सड़क पर उतरकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक पर लगाम लगाने की मांग की। इन प्रदर्शनों से पहले मुंबई पुलिस ने डिजिटल ट्रैकिंग और घर-घर जाकर निरीक्षण सहित कई तरीकों को अपनाया। पुलिस ने उन छात्रों को फोन किया, जिनके नाम पहले से FIR में दर्ज थे। कुछ छात्रों से तो उनकी लाइव लोकेशन भी पूछी गई।