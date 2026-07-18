गुप्त बैठक, सादे कपड़े और 3 स्तरीय व्यवस्था; पुलिस ने वांगचुक को जंतर-मंतर से कैसे हटाया?

तड़के नई दिल्ली जिले के विशेष स्टाफ और स्थानीय पुलिस इकाइयों के 30-35 जवानों को सादे कपड़ों में चुपचाप धरना स्थल पर भेजा गया।

जवानों ने सबसे पहले वांगचुक के बिस्तर को चारों ओर से घेर लिया और फिर बड़ी सफेद चादरों से ढक दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अभियान को जनता की नजरों से छिपाया जा सके, भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके और किसी भी तरह की अफरा-तफरी को कम किया जा सके।