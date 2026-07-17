बाथरूम में मिले 40,000 रुपयों से कैसे हुआ राम मंदिर दान चोरी का खुलासा?

जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी चुराई गई नगदी को पहले मंदिर परिसर के शौचालयों में छिपाते थे। फिर सुरक्षाकर्मियों से बचने के लिए अलग-अलग समय में थोड़ी-थोड़ी राशि बाहर निकालते थे, ताकि किसी को शक न हो।

इसके बाद एक बाहरी स्थान पर पैसों का बंटवारा किया जाता था।

इस पूरी सेंधमारी में गिरफ्तार किए गए आरोपी अविनाश शुक्ला की भूमिका सबसे अहम है। CCTV में भी वो सबसे ज्यादा बार पैसे चुराते हुए देखा गया है।