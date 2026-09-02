वैश्विक ऊर्जा संकट का तोड़: अमेरिका से भारत को मिलेगा तेल भंडारण का सुरक्षा कवच

इस बैठक का मुख्य मुद्दा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अमेरिका शायद अपनी कुछ तेल भंडारण क्षमता भारत और जापान को किराए पर दे ताकि इन देशों के पास अपना बैकअप रिजर्व तैयार हो सके।

इसके अलावा, क्वॉड देशों को अपने घरेलू रिजर्व बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद देने पर भी विचार चल रहा है।

यह पहल पिछली दिल्ली में हुई क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक में किए गए वादों से जुड़ी है, जहां यह तय हुआ था कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मुश्किल के समय सभी सदस्य देश एक-दूसरे का साथ देंगे।