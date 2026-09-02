वैश्विक ऊर्जा संकट का तोड़: अमेरिका से भारत को मिलेगा तेल भंडारण का सुरक्षा कवच

वैश्विक ऊर्जा संकट का तोड़: अमेरिका से भारत को मिलेगा तेल भंडारण का सुरक्षा कवच
इस सितंबर में ह्यूस्टन में होने वाले G-20 सम्मेलन के दौरान पहली बार भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्वॉड के फ्यूल सिक्योरिटी फोरम के तहत एक मंच पर आएंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से, खासकर एक अहम तेल रूट के बंद होने के बाद, तेल की आपूर्ति पर लगातार असर पड़ रहा है। ऐसे में क्वॉड समूह चाहता है कि उसके सदस्य देशों में ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अमेरिका भारत-जापान को भंडारण सुविधाएं किराए पर दे सकता है
इस बैठक का मुख्य मुद्दा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अमेरिका शायद अपनी कुछ तेल भंडारण क्षमता भारत और जापान को किराए पर दे ताकि इन देशों के पास अपना बैकअप रिजर्व तैयार हो सके।
इसके अलावा, क्वॉड देशों को अपने घरेलू रिजर्व बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद देने पर भी विचार चल रहा है।
यह पहल पिछली दिल्ली में हुई क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक में किए गए वादों से जुड़ी है, जहां यह तय हुआ था कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मुश्किल के समय सभी सदस्य देश एक-दूसरे का साथ देंगे।