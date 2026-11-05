बेंगलुरु में बाहर खाना भी हुआ महंगा, 100 रुपये के पार पहुंची डोसा की कीमत
बेंगलुरु में बाहर खाना अब और महंगा हो गया है। शहर के होटलों और रेस्टोरेंट ने खाने-पीने की कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। क्लासिक नाश्ते जैसे डोसा अब कुछ जगहों पर 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है और इडली के दाम भी बदल दिए गए हैं। यहां तक कि आपकी रोजमर्रा की चाय या कॉफी भी अब थोड़ी महंगी हो गई है। नियमित ग्राहक अब अपनी जेब पर यह बोझ साफ महसूस कर रहे हैं।
कच्चे माल की लागत बढ़ना है कारण
इन कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह कच्चे माल का महंगा होना है, जिसमें चावल, दालें, दूध और दही शामिल हैं। अकेले चावल के दाम ही 65 रुपये से बढ़कर 95 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, वहीं बाकी जरूरी चीजों के दाम भी तेज़ी से बढ़े हैं।
इस दबाव से निपटने के लिए कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं। इडली समेत कई और लोकप्रिय व्यंजनों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। हर रेस्टोरेंट इस चुनौती से अपने-अपने तरीके से निपट रहा है, लेकिन बढ़ते खर्च का असर सभी पर दिख रहा है।