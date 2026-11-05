बेंगलुरु में बाहर खाना भी हुआ महंगा, 100 रुपये के पार पहुंची डोसा की कीमत

इन कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह कच्चे माल का महंगा होना है, जिसमें चावल, दालें, दूध और दही शामिल हैं। अकेले चावल के दाम ही 65 रुपये से बढ़कर 95 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, वहीं बाकी जरूरी चीजों के दाम भी तेज़ी से बढ़े हैं।

इस दबाव से निपटने के लिए कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं। इडली समेत कई और लोकप्रिय व्यंजनों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। हर रेस्टोरेंट इस चुनौती से अपने-अपने तरीके से निपट रहा है, लेकिन बढ़ते खर्च का असर सभी पर दिख रहा है।