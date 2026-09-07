BRICS सम्मेलन: दिल्ली में होटल का किराया 18,000 से बढ़कर 80,000 रुपये हुआ, फिर भी सभी कमरे बुक

एयरोसिटी, गुरुग्राम और नोएडा जैसे खास इलाकों के ज्यादा होटल लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए, कई होटल सांस्कृतिक कार्यक्रम और खास क्षेत्रीय व्यंजन परोस रहे हैं।

ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजन सहगल बताते हैं कि ये ऊंचे दाम अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की ज्यादा मांग के कारण सिर्फ कुछ समय के लिए ही हैं। इस बीच, ट्रेवल एजेंट्स लोगों को दिल्ली से बाहर सस्ते ठिकाने ढूंढने और आने-जाने का इंतजाम करने में मदद कर रहे हैं।