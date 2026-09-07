BRICS सम्मेलन: दिल्ली में होटल का किराया 18,000 से बढ़कर 80,000 रुपये हुआ, फिर भी सभी कमरे बुक
BRICS शिखर सम्मेलन नजदीक आने के साथ ही दिल्ली-NCR के होटलों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जो कमरे आमतौर पर 18,000 रुपये में मिलते थे, अब एक रात के लिए उनका किराया 80,000 रुपये से भी ज्यादा हो गया है। यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि BRICS देशों और उनके सहयोगी मुल्कों के नेता और अधिकारी 12-13 सितंबर को भारत मंडपम में होने वाले इस बड़े आयोजन के लिए शहर में आ रहे हैं।
एयरोसिटी, गुरुग्राम और नोएडा के होटल लगभग भरे
एयरोसिटी, गुरुग्राम और नोएडा जैसे खास इलाकों के ज्यादा होटल लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए, कई होटल सांस्कृतिक कार्यक्रम और खास क्षेत्रीय व्यंजन परोस रहे हैं।
ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राजन सहगल बताते हैं कि ये ऊंचे दाम अंतरराष्ट्रीय मेहमानों की ज्यादा मांग के कारण सिर्फ कुछ समय के लिए ही हैं। इस बीच, ट्रेवल एजेंट्स लोगों को दिल्ली से बाहर सस्ते ठिकाने ढूंढने और आने-जाने का इंतजाम करने में मदद कर रहे हैं।