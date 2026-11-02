करवा चौथ पर हुई पति की मौत, परिवार ने पत्नी पर मढ़ दिया दोष
करवा चौथ के दिन एक शख्स की बिजली के झटके से दुखद मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उसके परिवार ने मौत की वजह उसकी पत्नी का व्रत तोड़ना बताया। उन्होंने कहा कि पत्नी ने व्रत तोड़ा, इसलिए पति की जान चली गई। एक अस्पताल इंटर्न ने इस पूरी कहानी को ऑनलाइन साझा किया, जिसके बाद यह तुरंत वायरल हो गई। इस घटना ने लोगों के बीच पुराने रीति-रिवाजों और अंधविश्वास पर गरमागरम बहस छेड़ दी है।
ऑनलाइन बहस के बीच सास ने पत्नी से सवाल-जवाब किए
बताया जा रहा है कि पीड़ित की सास ने अपनी बहू से बार-बार पूछा कि क्या उसने कुछ खाया था, जबकि बहू हर बार व्रत न तोड़ने की बात दोहराती रही। कई ऑनलाइन यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों महिलाओं को ऐसी बातों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो उनके बस में नहीं होतीं। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, "समाज को महिलाओं पर आरोप लगाना बहुत पसंद है।" यह घटना समाज में अंधविश्वास और तार्किक सोच की जरूरत पर लोगों को खुलकर बात करने पर मजबूर कर रही है।