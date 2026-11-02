करवा चौथ पर हुई पति की मौत, परिवार ने पत्नी पर मढ़ दिया दोष

बताया जा रहा है कि पीड़ित की सास ने अपनी बहू से बार-बार पूछा कि क्या उसने कुछ खाया था, जबकि बहू हर बार व्रत न तोड़ने की बात दोहराती रही। कई ऑनलाइन यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों महिलाओं को ऐसी बातों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो उनके बस में नहीं होतीं। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, "समाज को महिलाओं पर आरोप लगाना बहुत पसंद है।" यह घटना समाज में अंधविश्वास और तार्किक सोच की जरूरत पर लोगों को खुलकर बात करने पर मजबूर कर रही है।