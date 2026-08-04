रणदीप हुड्डा का 'रियल हीरो' अवतार, शिवसागर में घुटनों तक पानी में उतरकर बने बाढ़ पीड़ितों का सहारा

ग्लोबल सिख की टीम लगातार रसोई का सामान, जूते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बांट रही है। उनकी योजना अभी भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए और भी इलाकों में जाने की है। असम में इस बाढ़ ने एक लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, जिसमें शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। बाढ़ की वजह से 15,000 से ज्यादा हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता जारी कर दी है।