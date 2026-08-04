रणदीप हुड्डा का 'रियल हीरो' अवतार, शिवसागर में घुटनों तक पानी में उतरकर बने बाढ़ पीड़ितों का सहारा
अभिनेता रणदीप हुड्डा असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद मौजूद हैं। वे ग्लोबल सिख संस्था के साथ मिलकर हाल की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित परिवारों को सहारा दे रहे हैं। 4 अगस्त को उन्होंने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्हें घुटनों तक गहरे पानी में चलकर लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाते देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़ आए 10 दिन बीत जाने के बावजूद कई लोगों तक बुनियादी मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है।
सरकार ने 160 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता जारी की
ग्लोबल सिख की टीम लगातार रसोई का सामान, जूते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान बांट रही है। उनकी योजना अभी भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए और भी इलाकों में जाने की है। असम में इस बाढ़ ने एक लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, जिसमें शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। बाढ़ की वजह से 15,000 से ज्यादा हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब गई है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता जारी कर दी है।