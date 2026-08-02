असम बाढ़ से हाहाकार: रणदीप हुड्डा ने लाखों बेघरों को खिलाया खाना, बॉलीवुड भी आया साथ
बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा हाल ही में असम के शिवसागर जिले पहुंचे। उन्होंने ग्लोबल सिख्स के साथ मिलकर एक राहत शिविर में लंगर बांटा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई विस्थापित परिवारों के पास खाना बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए अभी तुरंत खाने लायक भोजन की बहुत जरूरत है। हुड्डा ने उम्मीद जताई कि इन भोजन से मुश्किल में पड़े लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी।
असम की बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
असम में आई बाढ़ ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है और करीब 80 लोगों की जान भी ले ली है। इस मुश्किल घड़ी में कई बॉलीवुड सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया है।
कार्तिक आर्यन ने एक करोड़ रुपये का दान दिया, सलमान खान ने लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए कैंप लगाए और आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दान करने की अपील की। सिंगर पापोन, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर आदिल हुसैन जैसे कई और सेलेब्रिटीज़ ने भी ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा मदद करने की गुजारिश की है।