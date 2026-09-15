3 इतालवी नागरिकों के बिना इमिग्रेशन जांच मामले में गृह मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है (फाइल तस्वीर)

इमिग्रेशन जांच के बिना भारत से चले गए 3 इतालवी यात्री, गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक

लेखन आबिद खान 09:29 am Sep 15, 202609:29 am

क्या है खबर?

दिल्ली हवाई अड्डे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां इटली के 3 नागरिक जरूरी इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बिना ही म्यूनिख के लिए रवाना हो गए। मामला सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शाम गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों की आपात बैठक बुलाई है। हिंदुस्तान टाइम्स से एक अधिकारी ने कहा, "गृह मंत्रालय ने घटना पर चर्चा के लिए शाम 7 बजे संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई है।"