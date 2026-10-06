महाराष्ट्र: हिंगोली में पटाखों के गोदाम में लगी आग से 2 की मौत, 12 अन्य झुलसे

आग की लपटें बहुत तेजी से आस-पास के घरों तक फैल गईं। इस वजह से बस्तवार नाम के एक व्यक्ति के घर समेत कम से कम 4 घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने में मदद कर रहे 3 नगर निगम के कर्मचारी भी इस दौरान झुलस गए। प्रशासन अब इस बात की पड़ताल करेगा कि इस इलाके में पटाखों के भंडारण में सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं। यह घटना हमें एक बार फिर बताती है कि आवासीय क्षेत्रों में पटाखों जैसे विस्फोटक पदार्थों को संभालते समय या उनका भंडारण करते समय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कितने जरूरी होते हैं।