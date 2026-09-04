हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद शेयर की वायरल चैट, 'जीवन प्रेरणा' के 10,000 रुपये पर मचा बवाल
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और एक छात्रा दीपान्विता पाटगिरी के बीच हुई सीधी बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दीपान्विता ने मुख्यमंत्री को बताया था कि उन्हें छात्रों को आर्थिक मदद देने वाली योजना 'जीबोन प्रेरणा' से मिलने वाले 10,000 रुपये अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने बाद में अपनी यह चैट फेसबुक पर शेयर कर दी।
सरमा ने किया स्क्रीनशॉट पोस्ट, छात्रों ने बताई योजना में देरी
जब कुछ लोगों ने बातचीत की सच्चाई पर सवाल उठाया, तो सरमा ने खुद ही उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुष्टि की कि यह बातचीत असली थी। इस घटना से 'जीबोन प्रेरणा' योजना में हो रही देरी पर लोगों का ध्यान गया है। अब असम भर के छात्र अपनी-अपनी स्थिति बता रहे हैं: कुछ को तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन कई अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।