हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद शेयर की वायरल चैट, 'जीवन प्रेरणा' के 10,000 रुपये पर मचा बवाल

जब कुछ लोगों ने बातचीत की सच्चाई पर सवाल उठाया, तो सरमा ने खुद ही उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुष्टि की कि यह बातचीत असली थी। इस घटना से 'जीबोन प्रेरणा' योजना में हो रही देरी पर लोगों का ध्यान गया है। अब असम भर के छात्र अपनी-अपनी स्थिति बता रहे हैं: कुछ को तो पैसे मिल गए हैं, लेकिन कई अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं।