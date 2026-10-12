असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गठित हुआ 8वां वेतन आयोग

आयोग की इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने 439 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में अब तक कुल 1.65 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि राज्य के लगभग 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी 40 साल से कम उम्र के हैं। उनका कहना है कि इससे प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह आयोग भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी गौर करेगा। उम्मीद है कि 1 जनवरी, 2026 से एरियर का भुगतान शुरू हो सकता है और संशोधित वेतनमान 2027 या 2028 में लागू किए जा सकते हैं।