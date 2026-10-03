वंदे भारत की खस्ता हालत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, रेलवे ने ऐसे संभाला मामला

भूविज्ञानी हिमांशु मुखर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके साबरमती-वेरावल रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खस्ता हालत पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रेन के बाहर के गंदे हिस्से, जंग लगे शौचालय और टूटे हुए शीशे की तस्वीरें भी शेयर कीं।

मुखर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वंदे भारत ट्रेन इतनी गंदी और जर्जर मिलेगी। उन्होंने तो इसे पूरे देश की 'सबसे गंदी और बदहाल वंदे भारत' तक कह डाला। इस शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने इसे एक इकलौती घटना बताया और कहा कि मेंटेनेंस टीमें तुरंत इसकी सफाई और मरम्मत कर चुकी हैं।