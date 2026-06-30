शिमला में 8 करोड़ रुपये के लिए भाई ने रची बहन की हत्या की खूनी साजिश देश Jun 30, 2026

शिमला में एक पारिवारिक विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चलाने वाले हिमंक मित्तल को अपनी बहन मनीषा की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि 13 जून को मनीषा की हत्या स्कूल के बाहर करवाने की योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या की वजह उनके दिवंगत पिता की छोड़ी हुई 8 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) थी। हिमंक यह सारा पैसा खुद लेना चाहता था, लेकिन मनीषा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।