हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, शोध में अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर जताई गई चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 18 प्रतिशत भूमि हिमालयी क्षेत्र है, इसके बावजूद इस क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत आपदाएं होती हैं।

सरकार ने संसद में बताया था कि 2025 में हिमालय की 189 उच्च जोखिम वाली झीलों का मूल्यांकन किया गया था। इसके बाद 56 झीलों को 'अत्यधिक जोखिम' वाली श्रेणी में रखा गया है।

सरकार ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग हिमालयी नदी बेसिनों में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,485 झीलों की निगरानी कर रहा है।