LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / शिमला और मनाली में छुट्टियां मनाने उमड़े पर्यटक, लगी वाहनों की लंबी कतारें
शिमला और मनाली में छुट्टियां मनाने उमड़े पर्यटक, लगी वाहनों की लंबी कतारें
हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल को लेकर पर्यटकों की भीड़ बढ़ी (फाइल तस्वीर)

शिमला और मनाली में छुट्टियां मनाने उमड़े पर्यटक, लगी वाहनों की लंबी कतारें

लेखन गजेंद्र
Dec 26, 2025
02:25 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के शहर एक बार फिर गुलजार है। क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है। शिमला और मनाली में रोजाना 2-3 हजार वाहन शहर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। टोल पर भी वाहनों की कतार लगी हुई है। सिर्फ क्रिसमस पर ही 3,000 से ज्यादा निजी वाहन और दिल्ली से 150 वोल्वो बसें मनाली पहुंची थीं।

संकट

पुलिस की तैयारी, यातायात व्यवस्था पर नजर 

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्रिसमस पर भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया है कि नए साल पर शिमला और कुल्लू-मनाली में रोजाना 8,000 से 10,000 वाहन प्रवेश कर सकते हैं। अगले 7 दिन तक लाखों पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए 400 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने पर्यटकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

समस्या

पार्किंग को लेकर बड़ी समस्या

ETV भारत के मुताबिक, मनाली में सीमित वाहनों को ही व्यवस्थित तरीके से पार्क किया जा सकता है, जबकि नए साल पर इससे अधिक वाहनों के आने की संभावना है। पर्यटक सड़क पर वाहन खड़ा कर रहे हैं। नए साल पर पर्यटकों को होटल से 3 से 5 किलोमीटर दूर वाहन खड़ा करना पड़ सकता है। अपील की जा रही है कि लोग अपने निजी वाहनों से कम से कम आएं और सार्वजनिक वाहनों से आकर पहाड़ों का आनंद लें।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

Twitter Post

Advertisement