शिमला और मनाली में छुट्टियां मनाने उमड़े पर्यटक, लगी वाहनों की लंबी कतारें

संकट

पुलिस की तैयारी, यातायात व्यवस्था पर नजर

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्रिसमस पर भीड़ को देखते हुए अनुमान लगाया है कि नए साल पर शिमला और कुल्लू-मनाली में रोजाना 8,000 से 10,000 वाहन प्रवेश कर सकते हैं। अगले 7 दिन तक लाखों पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए 400 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने पर्यटकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।