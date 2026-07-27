Loading...
होम / खबरें / देश की खबरें / हिमाचल प्रदेश: कार पर गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने, गई थी 13 लोगों की जान
हिमाचल प्रदेश: कार पर गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने, गई थी 13 लोगों की जान
लाहौल स्पीति में गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने

हिमाचल प्रदेश: कार पर गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने, गई थी 13 लोगों की जान

लेखन गजेंद्र
Jul 27, 2026
06:50 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के पांगी-उदयपुर मार्ग पर शुक्रवार 24 जुलाई को हुए हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल, यहां एक टाटा सूमो पर पहाड़ से एक बड़ा चट्टान गिर गया था, जिससे वाहन पर सवार 13 लोगों की जान गई थी। वाहन पर 15 लोग सवार थे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक चट्टान टाटा सूमो पर किस तरह गिरा, जिससे 13 लोगों की जान चली गई।

हादसा

कम से कम 8 गाड़ियां सुरक्षित निकलीं

घटना के समय कई वाहन कुल्लू से पांगी की ओर जा रहे थे। भारी बारिश के चलते रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी लोग तिंदी में रुके हुए थे। उसके बाद चलना शुरू किया।

वीडियो में दिख रहा है कि 8 वाहन सुरक्षित रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे 15 लोग सवार टाटा सूमो निकलता है, अचानक से चट्टान उसके ऊपर गिरता है।

इस दौरान 2 लोग घायल हुए, जबकि 13 की मौके पर मौत हो गई।

हादसा

वाहन पिचक कर चपटा हुआ, आग लगी

हादसा लाहौल घाटी से करीब 60-70 किमी दूर कुडूनाला के पास यह घटना हुई थी। हादसे के बाद वाहन पूरी तरह चपटा हो गया और कई लोगों के शव क्षत-विक्षत हो गए।

उनकी पहचान नहीं हो रही थी। मृतकों में एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल था। टाटा सूमो पर सवार सभी लोग पांगी घाटी के रहने वाले थे।

हादसे के बाद आए वीडियो से पता चला था कि चट्टान गिरने के बाद वाहन में आग भी लगी थी।

ADVERTISEMENT

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो आया सामने

ADVERTISEMENT