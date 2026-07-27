लाहौल स्पीति में गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने

हिमाचल प्रदेश: कार पर गिरे चट्टान का वीडियो आया सामने, गई थी 13 लोगों की जान

लेखन गजेंद्र 06:50 pm Jul 27, 202606:50 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के पांगी-उदयपुर मार्ग पर शुक्रवार 24 जुलाई को हुए हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल, यहां एक टाटा सूमो पर पहाड़ से एक बड़ा चट्टान गिर गया था, जिससे वाहन पर सवार 13 लोगों की जान गई थी। वाहन पर 15 लोग सवार थे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक चट्टान टाटा सूमो पर किस तरह गिरा, जिससे 13 लोगों की जान चली गई।