हिमाचल प्रदेश में स्कूल में घुसकर मिड-डे मील महिला कर्मचारी की हत्या, दहशत फैली

घटना

क्या है पूरा मामला?

स्कूल की सेंटर हेड शिक्षक सरिता ने पुलिस को बताया कि दोपहर 12 बजे मध्यान्ह भोजन परोसे जाने से पहले वह कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थीं, तभी चीख-पुकार की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक युवक सलोचना पर दराती से हमला कर रहा था, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनौर के अध्यापक पहुंच गए। उन्होंने आरोपी पर पत्थर से हमला किया, जिसके बाद वह मौके से भागा।