हिमाचल प्रदेश में स्कूल में घुसकर मिड-डे मील महिला कर्मचारी की हत्या, दहशत फैली
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी स्कूल में घुसकर मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) बनाने वाली महिला कर्मचारी की हत्या कर दी गई। घटना देहरा ब्लॉक के चनौर प्राइमरी स्कूल में दोपहर को घटी है। मृतक महिला सलोचना देवी (58) हैं, जो चनौर गांव की ही रहने वाली है। आरोपी युवक मोनू है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
स्कूल की सेंटर हेड शिक्षक सरिता ने पुलिस को बताया कि दोपहर 12 बजे मध्यान्ह भोजन परोसे जाने से पहले वह कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थीं, तभी चीख-पुकार की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक युवक सलोचना पर दराती से हमला कर रहा था, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनौर के अध्यापक पहुंच गए। उन्होंने आरोपी पर पत्थर से हमला किया, जिसके बाद वह मौके से भागा।
जांच
बच्चों को कक्षा में बंद कर बचाया
सरिता ने बताया कि बच्चों के शोर मचाने के बाद आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने महिला कर्मचारी का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और छापामारी के बाद आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को लेकर अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है।