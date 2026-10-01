अब शादीशुदा बेटियों का भी पैतृक संपत्ति पर बेटों जैसा हक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा बेटियों को भी अपने माता-पिता की जमीन में बेटों के बराबर ही हक मिलेगा।

दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब एक महिला को उनके स्वर्गवासी पिता की जमीन देने से मना कर दिया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि ‘नॉटोर लैंड रूल्स’ के तहत शादीशुदा बेटियां पैतृक संपत्ति की वारिस नहीं बन सकतीं।