हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 34 IAS और HPAS अधिकारियों के हुए ताबदले देश Jul 07, 2026

हिमाचल प्रदेश में बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों के 34 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (IAS) और 16 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारी हैं। यह फेरबदल वित्त से लेकर शहर की योजना जैसे कई विभागों में दक्षता बढ़ाने के मकसद से किया गया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। डॉ अभिषेक जैन को वित्तीय आयुक्त (अपील) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे सुदेश कुमार मोखता को सहकारिता सचिव बनाया गया है। अमरजीत सिंह को गृह और नगर एवं ग्रामीण नियोजन तथा आवास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है।