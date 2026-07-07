हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 34 IAS और HPAS अधिकारियों के हुए ताबदले
हिमाचल प्रदेश में बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों के 34 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 18 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (IAS) और 16 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारी हैं। यह फेरबदल वित्त से लेकर शहर की योजना जैसे कई विभागों में दक्षता बढ़ाने के मकसद से किया गया है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। डॉ अभिषेक जैन को वित्तीय आयुक्त (अपील) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, नियुक्ति का इंतजार कर रहे सुदेश कुमार मोखता को सहकारिता सचिव बनाया गया है। अमरजीत सिंह को गृह और नगर एवं ग्रामीण नियोजन तथा आवास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है।
राजदीप सिंह ने सोलन नगर निगम का कार्यभार संभाला
राजदीप सिंह ने सोलन नगर निगम का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एकता कुमारी की जगह ली है, जिन्हें अब चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। वहीं, कई नए चेहरों को जिलों में अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रियांशु खाती (मंडी), इशांत जसवाल (ऊना) और रूपिंदर कौर (बिलासपुर) को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) बनाया गया है। वहीं, शिल्पी बेक्ता को अतिरिक्त सचिव (लोक निर्माण विभाग) बनाया गया है और उन्हें राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख भी बनाया गया है। उन्होंने सुरजीत सिंह की जगह ली है, जिनका तबादला विकास कार्यों के लिए कुल्लू कर दिया गया है।