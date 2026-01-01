LOADING...
हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका, कई किलोमीटर सुनी गई आवाज
हिमाचल प्रदेश में धमाके के बाद मौके पर जांच करती पुलिस

लेखन गजेंद्र
Jan 01, 2026
01:52 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में गुरुवार को बड़ा धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। धमाका नालागढ़ पुलिस थान के पास एक गली में हुआ, जिससे आसपास की बिल्डिंगों और आर्मी अस्पताल के शीशे तक टूट गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान और फॉरेनसिक टीम मौके पर पहुंची है. अब तक साफ नहीं हो पाया है कि किस चीज में धमाका हुआ है।

हिमाचल प्रदेश में धमाका

