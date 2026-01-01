अगली खबर
हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका, कई किलोमीटर सुनी गई आवाज
लेखन गजेंद्र
Jan 01, 2026 01:52 pm
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में गुरुवार को बड़ा धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। धमाका नालागढ़ पुलिस थान के पास एक गली में हुआ, जिससे आसपास की बिल्डिंगों और आर्मी अस्पताल के शीशे तक टूट गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान और फॉरेनसिक टीम मौके पर पहुंची है. अब तक साफ नहीं हो पाया है कि किस चीज में धमाका हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में धमाका
A loud blast was reported near the boundary wall of a police station in Nalagarh, Solan district, Himachal Pradesh. The explosion shattered windowpanes of the police station, ECHS polyclinic & market committee building. The area has been sealed and an investigation is underway. pic.twitter.com/pvNNjNRhEC— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 1, 2026