हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चलते वाहन पर गिरी चट्टानें, 13 लोगों की मौत
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के पांगी-उदयपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक टाटा सूमो वाहन पर पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें गिर गईं। इस हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वाहन में 15 लोग सवार थे और ये कुल्लू से पांगी की ओर आ रहे थे। भारी बारिश के चलते रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी लोग तिंदी में रुके हुए थे।
हादसा
2 लोग घायल, वाहन में आग लगी
जानकारी के अनुसार, लाहौल घाटी से करीब 60-70 किमी दूर कुडूनाला के पास यह घटना हुई है। यहां चलते वाहन पर पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरी गईं।
हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं, चट्टान गिरने के बाद वाहन पूरी तरह चपटा हो गया है और कई शव भी क्षत-विक्षत हो गए।
सभी मृतक पांगी घाटी के रहने वाले हैं।
हादसे के बाद वाहन में आग भी लग गई।
बयान
मृतकों में 6 महीने का बच्चा भी शामिल
भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने दैनिक भास्कर से कहा, "टाटा सूमो में 15 लोग सवार थे। सभी पांगी के रहने वाले हैं और कुल्लू से पांगी लौट रहे थे। मृतकों में एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है।"
उन्होंने लाहौल-स्पीति के प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है।
लाहौल-स्पीति की DSP रश्मि शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है।