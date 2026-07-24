चट्टान गिरने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चलते वाहन पर गिरी चट्टानें, 13 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 05:41 pm Jul 24, 202605:41 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के पांगी-उदयपुर मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक टाटा सूमो वाहन पर पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें गिर गईं। इस हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वाहन में 15 लोग सवार थे और ये कुल्लू से पांगी की ओर आ रहे थे। भारी बारिश के चलते रास्ता बंद होने की वजह से ये सभी लोग तिंदी में रुके हुए थे।