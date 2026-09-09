हिमाचल को राहत दिलाने दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू, 8000 करोड़ पर निगाहें

मुख्यमंत्री सुक्खू यहीं नहीं रुके, उन्होंने पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित नदियों की सफाई के लिए साफ नियम बनाने पर जोर दिया। उनका मकसद था कि नदियों का मलबा आगे सड़कों या घरों को और नुकसान न पहुंचाए।

साथ ही, उन्होंने हिमाचल को मिलने वाली मुफ्त बिजली के हिस्से के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (RECs) देने की भी मांग रखी। इसके अलावा, उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) के निदेशक मंडल में हिमाचल प्रदेश से 2 स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अनुरोध भी किया। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वे इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे।