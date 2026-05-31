भारत-बांग्लादेश सरहद का अजूबा: वो रेलवे स्टेशन जहां मिलते हैं इतिहास और भूगोल!

बंटा हुआ हिली, बाड़बंदी और सैलानियों को खींचने वाला

बंटवारे ने हिली शहर को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे यहां के पुराने बाज़ार और कई रास्ते बंद हो गए। 1971 के बांग्लादेश आज़ादी संग्राम के समय इस इलाके में खूब उथल-पुथल रही, जिसने इसके इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। आज यहां ऊंची बाड़ें और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के जवान हर पल सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। हालांकि यह अब कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट हब नहीं रहा, फिर भी हिली उन सभी सैलानियों और रेल प्रेमियों को अपनी ओर बुलाता है जो दो देशों की सीमा पर बने इस अनोखे स्टेशन को देखना चाहते हैं।