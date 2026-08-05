JPSC-JSSC गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री सोरेन बोले- न्याय मिलेगा, जांच जारी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों को सरकार गंभीरता से देख रही है।
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा।" साथ ही, उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार इस मामले को पूरी सावधानी से निपटा रही है।
रांची के छात्रों ने CBI और ED जांच की मांग की
रांची में छात्र पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और वे 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया में CBI और ED की जांच कराने, पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य की भर्तियों के लिए सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं।
सोरेन ने बताया कि इन मामलों में जांच पहले से ही जारी है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सभी जरूरी जानकारी लोगों के साथ साझा की जाएगी।