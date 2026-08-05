JPSC-JSSC गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री सोरेन बोले- न्याय मिलेगा, जांच जारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों को सरकार गंभीरता से देख रही है।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे युवाओं को न्याय जरूर मिलेगा।" साथ ही, उन्होंने यह भी वादा किया कि सरकार इस मामले को पूरी सावधानी से निपटा रही है।